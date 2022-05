7 töötavat võimalust lehetäidest vabanemiseks

Lehetäide eduka tõrje alus on igapäevane kontroll. Käige oma aias ringi ja vaadake taimi lähedalt. Eriti tasub tähelepanu pöörata varasuvistele roosinuppudele ja viljapuude värsketele kasvudele. Kui märkate ebatavalist liikumist või kuidagi kahtlaselt keerdu tõmbunud lehti, uurige juba täpsemalt. Lehetäide paljunemisele ja levikule saab kõige paremini punkti panna, kui hakata neid tõrjuma juba siis, kui neid on veel vähe. Tegutsege kohe – ka paar päeva on olulised!