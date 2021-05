Multši kasutatakse aianduses kõikvõimalike istutuste juures ja selleks sobivad mitmesugused naturaalsed materjalid nagu puukoor, saepuru, kiviklibu, põhk, hein, turvas või lambavill. Viimastel aastatel on just lambavill väga häid tulemusi andnud. Tuleb välja, et see materjal täidab lisaks tavapäraste multšide omaduste olemasolule veel mitut olulist ülesannet.