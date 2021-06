Mõnel tomatitaimel külgvõsusid ei eemaldatagi. Teeme selgeks, kuidas ja millal seda teha tuleb!

Kui taim kasvab väga jõuliselt ja külgvõrseid moodustub liiga palju, tuleb neid eemaldada. Seda tüüpi taimede puhul on tähtis teada, et neid tuleks kasvukohale istutada enne õite avanemist - ainult siis juurdub taim hästi ja kasvab lopsakaks. Kui õied on juba avanenud suunab determinantne taim kogu oma energia viljade kasvatamisse ja juurestik ei pruugi korralikult välja areneda, ning taim jääb kiduraks.