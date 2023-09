Milliseid loodusande tohib korjata eramaal? Kust ja mida üldse tohib võtta?

Kõigepealt tuleb endale selgeks teha, ega ei viibita mõne taimeliigi kaitsealal. Igale kaitsealale on kehtestatud kaitse-eeskiri, millega tasub enne kas või põgusalt tutvuda. On kohti, kus teatud elukeskkonna säilitamise huvides on tõepoolest keelatud mingite taimede, seente või marjade korjamine või kus ei tohi saunavihtade tegemisega või muul moel kahjustada puid.