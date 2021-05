Kuidas valida varaseid maasikasorte?

‘HONEOYE’

Sellel sordil on keskmise suurusega, ere- kuni tumepunased, tiheda viljalihaga ja hapuka maitsega viljad. Keskmine vilja kaal saagi alguses on 21,9 g, mis lõpukorjetes oluliselt ei vähene. Vilju on kerge korjata ja need on hea käitlemiskindlusega ning valmivad juuni lõpus. Puhmas on keskmise kasvutugevusega ja hõreda lehestikuga. See maasikasort annab rikkalikult tütartaimi. Samuti on ta suhteliselt vastupidav hahkhallitusele, kuid üsna vastuvõtlik jahukastele ja risoomimädanikule, närbumistõvele ning punamädanikule. Lumikatteta läbikülmunud maapinna korral vajavad talvekatet.

‘RUMBA’

Seda sorti iseloomustavad tugevad taimed, mille õisikute- ja lehtedevaheline suhe on tasakaalus. Taimel on kõrge külmavajadus, see kindlustab hea õisikute kasvu. Varajase õitsemise tõttu võivad õisi ohustada kevadised öökülmad. Tal on pikad õisikuvarred ning see sort ei õitse üheaegselt, seega ka kõik viljad ei valmi samal ajal. Vilja maitse on esialgu keskmiselt magus ja paraneb hooaja vältel. Marjad on läikivpunased, ümarad ning järelküpsevad. Õigeaegsel koristamisel hea käitlemiskindlusega. Sort on vähetundlik jahukaste ja teiste lehehaiguste suhtes.

Varasepoolsed sordid

‘POLKA’

Eestis kõige hinnatum maasikasort. Viljad on säravpunased, suured kuni keskmised, suhteliselt ühtlase valmivusega, hea korjatavuse ja käitlemiskindlusega. Viljaliha on helepunane, tihe, olles väga hea magusa maitsega lauamari. Puhmas on keskmise kasvutugevusega, andes rikkalikult tütartaimi. See maasikasort on suurepärase saagikusega ja suhteliselt talvekindel. Vastuvõtlik on ta lehti kahjustavatele seenhaigustele ja maasikalestale, kuid vastupidav hahkhallitusele. Lõpumarjade peenenemise vältimiseks vajab saagiperioodil tugevat kastmist. Viljad valmivad juuli algul.

‘ASIA’