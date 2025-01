VIDEO | Koduste mõõteriistade ABC. Milline mõõdulint valida ja kuidas seda kasutada

Väärt mõõdulint aitab mitmel puhul

Milline mõõdulint on kodusteks töödeks parim? See võiks olla kolme- kuni viiemeetrine ning kerge, pisike ja mugav kasutada. Mõõdulinti valides tuleks jälgida, et korpusest väljuv lint oleks vähemalt 25 mm laiune, siis ei paindu see üksi töötava inimese käes läbi, isegi kui seda mitu meetrit välja tõmmata. Peenikese lindiga on raske töötada, sest see kipub longu vajuma ja keerdu minema.

Kui olete üksi ja teil on vaja mõõta kahe seina vahelist kaugust, siis käib see sellise mõõdulindiga väga lihtsalt. Tõmbate lindi välja, panete selle kahekorra, siis metallist otsiku vastu seina ja liigute linti järele andes teise seinani. Tuleb jälgida, et mõõdulint oleks sirge, mitte diagonaalis. Vastasel korral saate vale mõõdu.

Pange tähele: hea mõõdulindi alguses on magnetotsik. See lihtsustab üksi mõõtmist, sest selle saab toetada vastu metallkonstruktsiooni. Samuti on magnetotsikuga mõõdulindist abi unustamise korral. Näiteks kui tuleb midagi kõrgel mõõta ja kinnitada, aga üles ronides selgub, et kruvid on põrandale jäänud. Pruugib vaid mõõdulint pikaks venitada ja magnetots kruvidele suunata, kui punt kruvisid ongi selle küljes. Jääb üle ainult lint ettevaatlikult kokku kerida. Magnetotsik võib suuta tellingutele tõsta isegi mõne raskema eseme, kas või kipsinoa või nurgiku.

Käepärastest vahenditest

Peale mõõtmise saab head mõõdulinti kasutada sirklina, mis muidu sageli ilmatu suuri kaari ja ringe teha ei võimalda. Omamoodi sirkli tegemiseks läheb teil käepärastest vahenditest vaja mõõdulindirulli, pliiatsit ja tugevat teipi.

Kõigepealt kinnitage pliiats teibiga mõõdulindi korpuse külge. Kui on vaja teha seinale kaar või ring, siis tasub keskkohta kinnitada kruvi, mille taha saab kinnitada mõõdulindi metall­otsiku.

Seejärel tuleb lint tõmmata nii pikaks kui vaja ja see lukustada – ongi käepärastest vahenditest sirkel valmis. Saate ühe hooga tõmmata sobiva raadiusega ringjoone või kaare.