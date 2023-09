Tiigist võib saada lillepeenar, kui istutada sinna imeilus vesiroos

Praegu kuulub vesiroosiliste sugukonda (Nymphaeaceae) viis perekonda umbes 70 liigiga. Vesiroosi sugulastest legendaarseim on Lõuna-Ameerika vihmametsadest pärit amasoonase viktooria (Victoria amazonica). See taim on saanud nime Inglise kuninganna Victoria auks ja ta hiiglaslikud lehed suudavad kanda veepinnal kuni 40kilogrammist raskust.