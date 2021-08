Hoidised kipuvad hallitama minema? Tänu nendele nippidele seda enam ei juhtu!

Marjade, puu- ja köögiviljade hoidistamine on juba täies hoos. Aga kuidas valmistada moosi või köögiviljahoidist nii, et see hästi säiliks ega hallitama ja käärima ei läheks?