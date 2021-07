Pea kõiki taimi tuleb kasta pigem harva, hilisõhtusel ajal ja ohtralt. Kui taim saab vett sageli, aga ebapiisavas koguses, meelitab see juured mulla pinnakihti ja teeb asja veelgi hullemaks. Lihtsaim moodus kontrollimaks, kas muld sai piisavalt märjaks, on pista näpp mulda – kui märg on vaid mulla pealiskiht, tuleb kastmist jätkata.

Mida kastmisel silmas pidada ja milliseid abivahendeid on mõistlik kasutada? Loe edasi artiklist!