Aedsellerit on tervelt kolm teisendit: juurseller, varsseller ja lehtseller.

Pastinaak ehk aed-moorputk kuulub samuti sarikaliste sugukonda ja on külmakindel kaheaastane rohttaim. Mõlemad on lihtsad kasvatada, suurepäraste kulinaarsete omadustega ja tervisele äärmiselt kasulikud. Vaatame, kohe lähemalt...