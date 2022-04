Kuidas kasvatada aromaatset sidrunheina

Sidrunhein on troopiline ülimaitsev ja kasulik ürt, mille looduslik kasvukodu on Lõuna-Aasias, kus temperatuur ei lange alla –10 kraadi. Seetõttu ei saa seda Eestis õues kasvatada, küll aga on võimalik sidrunheina kasvatamine potis, kui taim talveperioodiks tuppa tuua.

Tugev sidruni lõhn ja maitse on nii lehtedel kui ka vartel. Värskeid noori lehti võib panna maitseks salatisse. Vanemate lehtede alumine osa on valge ja lihakas, seda sobib tükeldada vokiroogadesse ja ühepajatoitu. Vartest saab oivaliselt lõhnava hapuka tee. Lehti võib külmutada ja kuivatada. Sidrunhein on ka ravimtaime eest: lehetõmmisega saab ravida näiteks vistrikke.

Seda taime võib paljundada pistikutega või külvata seemnetest. Sidrunheina võib kasvatada kasvuhoones või hoopis toas potis.