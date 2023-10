Igapäevaaednik on harjunud, et kõik järgmiseks kevadeks ja suveks õitsema mõeldud sibulad tuleb suve lõpus maha panna. Enamasti on see õige, kuid kui taim pole pärit parasvöötmest, vaid Lõuna-Aafrikast, tuleb tema maa-alused säilitusorganid hoopis mullast välja võtta.