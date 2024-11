USKUMATU | Vaata kui palju prügi jääb tootmata, kui teed oma kodus need 5 lihtsat vahetust

Need peavad edukalt vastu ja on tihti täielikult biolagunevad. Üks bambusest hambahari hoiab enamasti kokku 4 plastikust harja, mis praktiliselt iialgi ei lagune. Selliseid hambaharju saab osta juba kõigist ökopoodidest või tellida internetist ning üldsegi mitte hingehinda makstes.

Metallist, klaasist ja ka plastikust täidetavate veepudelite kasutamine on kõikjal maailmas hoogu kogumas. See on üks ülimalt tänuväärne tegevus - metallist veepudelit saab kasutada korraliku puhastamise korral praktiliselt igavesti, kuid keskmise kvaliteediga umbes 10 eurot maksev veepudel aitab kokku hoida vähemalt 167 ostetud pudelivee raha ning plastiku!

Kui kilekotti on mugav alati kaasa võtta ning pisikeseks voltida ning autosse või käekotti mahutada, saab ju sama teha ka riidekotiga. Üks riidekott on aastaid taaskasutatav ja hoiab kokku keskmiselt 170 kilekotti või samaväärse hulga paberkotte!

Paberrätikuga on nii mugav kõike koristada, käsi pühkida ning see kohe prügikasti lennutada. Kurb on aga see, et enamik paberrätikuid sisaldavad puuvillakiude ja ei ole üldsegi nii lihtsalt lagunevad. Lisaks saastab juba nende tootmine keskkonda. Kasutage riidest köögirätikut, mida saab pesta ja hoiate kokku rohkem kui 7000 rulli paberrätikute jäätmekäitlusesse sattumise!