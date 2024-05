Spargel pakub lillepeenras kasvades kevadel kõhutäidet ja muidu silmailu

Toiduks kasutatakse spargli noori lihavaid, mahlakaid, pleegitatud (etioolunud) või rohekaid võrseid. Neid süüakse hautatult, keedetult või konserveeritult. Rohelised võrsed on suurema toiteväärtusega ning sisaldavad pleegitatud võrsetest rohkem kuivainet, valku ja vitamiine. Spargli suur väärtus on ka see, et ta on varajane värske köögivili.