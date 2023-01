Garaaži ehitati lisaks vanemate magamistoale ka muinasjutuline lastetuba

See rõõmus lastetuba asub Tartumaal metsade vahel. Kahe väikese piiga Nora (5) ja Birke (3) tuba on iga lapse unistus, sest ruumile on lähenetud äärmiselt leidlikult ja mänguliselt. „Kuna toal on ruutmeetreid küllaltki vähe (12 m) ja tuba jagavad kaks last, siis otsustasime kasutatavat pinda hoopis kõrgustesse ehitada. Toa keskmeks sai emme kavandatud ja issi ehitatud laealune majavoodi,