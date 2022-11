Kuidas seada muruniiduk ja muu aiatehnika enne talvekorterisse panekut korda

Nii nagu suvisel tihedamal niitmisajal tuleb oma robotniiduki eest hoolt kanda, on see sama vajalik ka sügisel. Muru on sügiskuudel niiskem, mis tähendab, et niidetud muru jääb kergemini ka niiduki põhja külge, mis takistab omakorda niiduki tööd. Niiduki tööd raskendavad ka maha kukkunud õunad, mistõttu tuleks need aegsasti aiast kokku korjata.