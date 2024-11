Mida peab tegema muruniiduki ja muu aiatehnikaga enne talvekorterisse panekut?

Selleks, et muruniiduk kevadel kergelt käivituks, peab sügisel üht-teist tegema.

Talv saabub aasta-aastalt järjest hiljem, mistõttu hoitakse niidukeid kauem töös. Viimane aeg niiduk hooldada ja talveunne panna on siis, kui on oodata esimest lund, sest muru kasv peatub üldjuhul regulaarsete öökülmadega. Selleks, et tehnika omanikku kaua teeniks, ei tohi seda aga lihtsalt niisama garaaži tõsta.