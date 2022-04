Tarzani köis on toas kasvatamiseks väga vastupidav taim

Loomulikult ei tähenda see, et kuld-nõelköis (Epipremnum aureum) oleks kõigis neis oludes jalustrabavalt kaunis. Enamasti jätavad ebasoodsad kasvutingimused välimusele jälje. Liiga pimedas kohas või liiga lahjas mullas ja kasinal kastmisrežiimil kasvanud taimel on imepeened varred ja väheldased kidurad lehed.

Ometi on taimel visa hing ja niipea kui mõni väänlev vars jõuab päikesepaistele või kui halastate ja hakkate taime rohkem kastma ja väetama, näitab kuld-nõelköis, mida ta tegelikult suudab. Lehed muutuvad lopsakaks, varred jämedaks ja kuldroheline marmorimuster, mis kehvades kasvutingimustes oli vaid hägune segu, saab hoopis kirkamad toonid. Kõige selle tõttu on kuld-nõelköiest ehk rahvapärasemalt Tarzani köiest saanud levinud toataim.