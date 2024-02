Taimede ettekasvatamisel ja ka toalilledele on talvisel ajal abiks taimelamp

Valgusepuudus tekitab stressi kõigil elusolenditel, kuid eriliselt kahjulik on see tubastes tingimustes kasvavatele taimedele. Kuna päikesevalgus on taimedele eluks otseselt vajalik, osaledes fotosünteesis, ei saa ükski neist hakkama pimeduses – nii on toitainete tootmine praktiliselt välistatud. Hämaral ja sombusel ajal aitavad päikest asendada spetsiaalsed valgustid, mille valik aianduspoodides aasta-aastalt laieneb.