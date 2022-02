Taimede ettekasvatamisel ja toalilledele on abiks taimelamp

Kõik aednikud teavad, mida tähendavad väljaveninud noortaimed. Tomati puhul saab seda viga veel parandada, istutades taime kasvukohale veidi viltu ja pannes varre sügavale mulda, aga teiste kultuuride puhul võib veninud taim tähendada saagi ikaldumist.

Valgusepuudus tekitab stressi kõigil elusolenditel, kuid eriliselt kahjulik on see tubastes tingimustes kasvavatele taimedele. Kuna päikesevalgus on taimedele eluks otseselt vajalik, osaledes fotosünteesis, ei saa ükski neist hakkama pimeduses – nii on toitainete tootmine praktiliselt välistatud. Hämaral ja sombusel ajal aitavad päikest asendada spetsiaalsed valgustid, mille valik aianduspoodides aasta-aastalt laieneb.