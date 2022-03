Toas kasvatatavad taimed on oma koha enamasti välja teeninud kena välimuse või vastupidavusega. Mõnest potilillest kirjutades ei jäägi muud võimalust, kui lugeda üles ta kasvunõuded ja kiita paari lausega lehtede või õite ilu.

Juba aastasadu toas kasvatatud viigipuudega on suisa vastupidine lugu: nendega on seotud nii palju põnevaid lugusid, et juttu jätkuks mitme põhjaliku artikli jagu.