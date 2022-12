Jõulutoidud ja jõulukombed - mis on püsinud ja mis muutunud

Kui me tänapäeval teame jõulutoitu rohkem selle järgi, mis pereema supermarketist allahindlusi jahtides on sügavkülma varunud, siis ennevanasti olid jõulud sageli see aeg, kui söödi ära kõik see, mis enam säilitada ei kannatanud – ehk jõulude ja uue aasta vahe oli suur õgimise aeg enne suurt paastu.