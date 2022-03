Nüüd on paras aeg ennetada vitamiinide puudujääki. Võrsed on tõeline väetoit, sest neis on kasulikke mineraalaineid, aminohappeid, ensüüme ja vitamiine. Nad on isegi idudest kasulikumad, sest sisaldavad klorofülli.

Kõige lihtsam ja soodsam on kasvatada hernevõrseid, mis maitsevad nagu noored suhkruhernekaunad. Aga võrseid saab kasvatada ka mitmetest teistest seemnetest. Täpsed juhised siin.