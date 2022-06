Kuidas kasvatada baklažaani nii kasvuhoones kui rõdul

Paljud aiapidajad väldivad subtroopilisi põllukultuure, sest kardavad, et tulemus ei vasta ootustele. Baklažaani ehk pommu puhul on see pisut ebaõiglane, sest piisava soojuse ja valguse korral on neid üsna lihtne kasvatada. Kui olete kunagi tomateid kasvatanud, siis ei tohiks ka baklažaanid peavalu tekitada.