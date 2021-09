Nutikalt pesu pestes saab säästa nii energiat, raha kui loodust

Jälgige energiaklassi



Külmikuid, pesumasinaid ja nõudepesumasinaid on võimalik eristada energiatarbimise alusel. Kõige energiasäästlikumaid masinaid tähistavad märgised A või A+++. Need annavad kasutajale märku kodumasina madalast vee- ja energiatarbimisest. Mõned kodumasinad on aga muudetud A+++ masinatest veelgi energiasäästlikumaks. Näiteks Eco Hybrid tehnoloogiaga pesumasinatel on A-energiaklass, sest masina kuivatifunktsioon aitab kokku hoida kuni 5940 liitrit vett aastas.

Hulga raha võimaldab säästa see, kui kasutate elektrit õhtuti või öösiti. Kui on aeg osta uus pesumasin, tasub kaaluda sellise mudeli soetamist, mida saab juhtida mobiilirakendusest. Viimasega võib pesumasinat käivitada distantsilt näiteks siis, kui elektrihind on madalam.

90 protsenti energiast kulub pesumasinal vee kuumutamiseks. Uute masinate puhul annab sooja veega pesemine ja külmaga loputamine sama hea tulemuse kui kuuma veega pesemine ja soojaga loputamine. Loputusvee temperatuur ei mõjuta pesu puhtust, kuid aitab kokku hoida märkimisväärse hulga energiat.

Enamiku riideesemeid on tootja varustanud hooldusjuhisega, kus kirjas ka veetemperatuur, millega eset pesta võib. Selle numbri puhul on tegu just maksimaalse lubatud temperatuuriga ning riideese saab tänapäevaste tehnoloogiate abil puhtaks ka hulga madalamatel temperatuuridel. See omakorda aitab säästa energiat, loodust ja riidekiude. Mis varem vajas 40kraadist pesu, saab nüüd puhtaks ka 30 kraadiga ning see võib tähendada lausa 60% energia kokkuhoidu.

Vee kokkuhoid



Kui pesete paari sokke, särgi ja väikese rätiku, on masinatäie vee kasutamine suur raiskamine. Niisiis on kaks valikut: kas koguda pesu või valida masin, mis oskab kalkuleerida veekoguse vastavalt pesu hulgale.

Kõigile meeldivad puhtad riided, kuid selleks ei ole vaja kindlasti kasutada liialt palju pesuvahendit. Järgige täpselt pakil toodud koguseid, ja perfektselt puhas pesu on tagatud. Pesuvahendiga liialdamine sunnib pesumasinat rohkem tööd tegema ja kasutab seega hulga rohkem energiat.