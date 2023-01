Orhideede hulka kuuluv harjakas torukäpp on kui pitsivahus lumekuninganna talvisel aknalaual

Harilikule torukäpale on iseloomulikud tuberiidid, mis on piklikud või veidi ovaalsed ning kannavad kaht pisut kaardunud lehte. Vanemad tuberiidid on värvuselt tuhmrohelised, noored aga pringid, läikivad ja säravrohelised. Tuberiidid talitlevad kui vee ja varuainete säilitamise organid ning aitavad taimel keerulistes oludes toime tulla. Rippuvad õisikud arenevad viimase tuberiidi aluselt erilisel lühivõrsel. Nõrga meeldiva aroomiga õisi on õisikus kuni üheksa.