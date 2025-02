Riietumisel ja kodu kujundamisel kehtivad neli sama reeglit, tagades stiilse tulemuse

Nii riietuse kui sisekujunduse puhul saab kõik alguse värvidest. Mõni stilist on lausa öelnud, et stiilide mõttes võib kombineerida absoluutselt kõike - oluline on vaid, et komplekti muudaks tervikuks läbimõeldud värvikasutus.

Kindlasti oled näinud moeajakirjades pilte, kus modelli seljas olevat roosat õhulist kleiti täiendavad robustsed mustad tanksaapad. Võib-olla panid tähele ka seda, et modelli käel ilutsev must käevõru oli huvitavas dialoogis tanksaabastega? Tulemus võib meeldida või ka mitte meeldida, ent kindlasti ei jäta see suvalist muljet (värvid sobivad omavahel ja korduvad) ja, mis kõige olulisem, paneb inimesed nähtust rääkima.

Sama kehtib ka kodude puhul - kui soovid, võid kombineerida kõikvõimalikes stiilides sisustuselemente ja mööbliesemeid, ent jälgi, et see kõik sobiks omavahel kokku värvide poolest. Selleks vali välja kaks-kolm erksamat värvitooni ja mõned neutraalsed toonid (must, hall, beež, valge) ning tegutse ainult selle värvigamma piirides. Ehk siis, kui oled otsustanud, et kasutad oma kodus erksamatest värvidest sinist, rohelist ja lillat, siis piirdugi ainult nendega ja ära too enam sisse teisi, juhuslikuna mõjuvaid värvilaike - punast diivanipatja, oranžikat seinapilti jms.

2. Mängi tekstuuridega

Kihilisus teeb imet nii riietuse kui kodu puhul, eriti kui oled kasutanud rahulikke värve ja väheseid mustreid. Kujuta ette lihtsa lõikega valget trikotaažpluusi, mida on kombineeritud ühevärvilise halli seelikuga. Kõlab igavalt? Sama igavalt mõjub kodu, kus kõik pinnad on siledad ja ühevärvilised, ning pole ühtegi köitvat kohta, millest silmal kinni hakata.