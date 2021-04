Olgugi et väiketaimede pikeerimine ehk sügavamale mulda istutamine on aeganõudev tegevus, on see tervete ja tugevate taimede saamiseks vajalik. Keerukaks muudab selle aga asjaolu, et noored taimed on väga õrnad – neid tuleb käsitseda suurima hoolega ning vältida vigastusi.