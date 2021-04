Just see vastuoluline taim peidab endas terve rea vitamiine, aga tühistab ka sinu vastu suunatud loitsud

Ammusel ajal omistati nõgesele üleloomulikke omadusi, taime kasutati nii kaitse- kui ka tõrjemaagias. Nõges pidavat kaitsma kodu – vahel nimetatakse teda taimeriigi rotveileriks. Kõrvenõges on osalenud loitsudes ja riitustes. Teda on visatud tulle, et kaitsta maja välgu eest, lisatud pesu- või põrandapesuveele, et tühistada sinu vastu suunatud loitsud.

Varakevadel on nõges üks tublisid turgutavaid taimi, mida tasub korjata ja tarvitada apteegis müüdavate vitamiinide asemel. Eriti just ürti, milleks on noored lehed ja varred. Kuidas nõgesest kõige enam kasu lõigata, loe edasi artiklist!