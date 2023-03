Puumahla aeg - vaher alustab ja kask lõpetab

Vahtramahl hakkab jooksma siis, kui päeval paistab päike ja on plusskraadid ning öösel veel külmetab. Olenevalt kevadest võib see aeg olla veebruarist kuni aprillini.

Kasemahla aeg on siis, kui ööpäevane keskmine temperatuur on viie plusskraadi juures ehk enamasti aprillis. Vanarahvas kutsus aprilli mahlakuuks, nii tähtis oli see aeg.