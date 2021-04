SAMM SAMMULT | Kuidas ettevõtlik pere rajas ideaalse tarbeaia puhtast sinisavist pinnasele

Meie kodust umbes 3 km eemal tehtud pinnaseuuringutest selgus, et 1 m on savisegu ja edasi vähemalt 7 m sinisavi. Mida peab tegema, et sinisavist pinnasel saaks köögivilja kasvatada? Selgub, et see pole ei võimatu, ega ülemäära raske. Isegi kui ette tuli veel üllatusi, näiteks pinnas osutus ka happeliseks.

Tuli hoolega mõelda, kuidas üleliigne niiskus minema juhtida ja pinnas taimedele sobilikuks töödelda. Esimesel hooajal külvasime veidi mullasemale lapile natuke peeti ja porgandit ning kasvatasime pottides tomateid. See süvendas tahtmist asja veidi suuremas mahus harrastada.

Panime kirja kõik sammud, ebaõnnestumised, rõõmud, mured ja ühtlasi ka materjali kulu.

Loe meie lugu ja saa siit inspiratsiooni - mitte miski pole võimatu!