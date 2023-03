Padisele looduse keskele kolinud Liina on suutnud koos pere ja sõpradega luua kauni külalislahke kodu. Kõik sõbrad ja sugulased juba teavad, et nädalavahetustel saab nende köögis koos kokata ja hiljem valminud roogi meeldivas seltskonnas maitsta. “Avatus on meie köögis peamine,” ütleb Liina rõõmsalt. “Kui osas kodudes on suur laud dekoratiivne element, siis meil on see igati paras ja omal kohal.”