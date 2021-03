Tutvustame kõikjal maailma puukoolides ja koduaedades kasutatavat meetodit, millega on võimalik edukalt teisaldada isegi kolme meetri kõrguseid puid. Oluline on teada, et taim tuleb teekonnaks ette valmistada ja see võtab aega tervelt ühe kasvuhooaja.