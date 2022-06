OMA KOGEMUS | Kas kuulus Fokini kõblas on kiidusõnu ka tegelikult väärt

Esimestel soojadel kevadpäevadel võtsin kõpla maakodusse kaasa ja panin sellele varre. Puidust vars, poldid ja mutrid anti aianduspoest komplektina kaasa. Olgu öeldud, et kui tavaliselt on kõpla vars ümar, siis Fokini omal on see lapik ja ka märksa lühem. Kõblas ise on tugevast metallist ja kõik kolm serva teritatud.