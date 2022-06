LOODUSE VÄGI | See tuntud umbrohi tõstab potentsi ja eemaldab sinu vastu suunatud loitsud

Ammusel ajal omistati nõgesele üleloomulikke omadusi, taime kasutati nii kaitse- kui ka tõrjemaagias. Nõges pidavat kaitsma kodu – vahel nimetatakse teda taimeriigi rotveileriks. Kõrvenõges on osalenud loitsudes ja riitustes. Teda on visatud tulle, et kaitsta maja välgu eest, lisatud pesu- või põrandapesuveele, et tühistada sinu vastu suunatud loitsud.