Arhitekt ehitas Huuksi mõisa jääkeldri müüridele prügimäelt päästetud asjadest imelise suvekodu

Müüri külge ehitatud maja on täiesti eriline ja kokku pandud äärmiselt erinevate ajastute, hoonete ja stiilide materjalist. Ometi sobib see komplekt ideaalselt ja orgaaniliselt mastaapsesse mõisaparki. Tõepoolest, üksnes arhitekt on võimeline midagi niisugust looma. Müürimaja oli 2017. aasta puitehitise tiitli nominent ja rahvas valis selle Delfi Moodsa Kodu veebihääletusel üksmeeleselt oma lemmikuks.