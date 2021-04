Kasutatud kohvipaks on aednikule väärtuslik materjal. Tihtilugu aga lendab see pikemalt mõtlemata prügikasti. Kohviarmastajad on tegelikult õnnega koos, sest pärast väikest kogumist on piisav hulk kohvipaksu käepärast. Siiski tasub sellega olla ka ettevaatlik!