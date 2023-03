Päikeselembene lumekupp on peenras esimesi kevadisi õitsejaid

Talvine lumekupp (Eranthis hyemalis) on tilluke mugultaim, kes kuulub tulikaliste sugukonda. Ta võib kasvada kuni 10 cm kõrguseks ja tema kuldkollase, kibeda tulika õit meenutava õie läbimõõt on kuni 4 cm. Lehed on tal tillukesed ja lineaarsed ega paista sageli õie alt väljagi.