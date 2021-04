Kahjustatud muru vajab turgutamist. Kuidas seda teha?

Henn Raave

Murusegudes kasutatavate liikide lumiseenele vastupanu võime on veidi erinev. Teistest vastuvõtlikum on sellele haigusele karjamaa raihein, mis on Eesti oludes pealegi veel külmaõrn ja lühiajaline, püsides taimikus kuni neli aastat.

Viimased talved on olnud väga soojad, mistõttu karjamaa raihein on hästi vastu pidanud. Üle kümne aasta tagasi võrdlesime Eesti Maaülikoolis erinevaid karjamaa raiheina murusorte. Kümnest sordist ainult kaks elasid meie külma talve üle. Need kaks olid kevadel tugevasti kahjustunud, kuid pikapeale siiski taastusid. Siit järeldub, et muru ei tohiks rajada seemnesegust, milles karjamaa raiheina osakaal on üle 20%. Sellised segud tunneb poes ära odavama hinna järgi, mistõttu tekib suur ahvatlus neid osta. Enamasti on neil peal ka kõike lubav reklaamtekst, kuid seda ei maksa uskuda.

Eesti tingimustesse sobib kõige paremini muru, milles on peaaegu võrdselt punast aruheina ja aasnurmikat. Sellised seemnesegud on poes kallimad kui rohked karjamaa raiheina segud ja neist muru moodustumine võtab veidi rohkem aega. See-eest on hilisema hooldusega vähem probleeme ja õige niitmise, väetamise ja kuival ajal ka kastmise korral püsib muru aastakümneid kaunis.