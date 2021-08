Eestis on kibuvitsa nimetatud orjavitsaks. See tuleb pärimusest, et pärisorjuse ajal peksti orje okkaliste kibuvitsaokstega, et valu ja vigastusi oleks rohkem.

Neitsi Maarjat on nimetatud “okasteta roosiks”, kes uskumuse järgi vabastati pärispatu mõjust. Kuna roos on neitsi Maarja sümbol, siis on kibuvitsagi peetud deemoni- ja nõidusvastaseks. Samuti on taime seostatud Kristuse kannatustega, mida põhjustas kibuvitsakroon.