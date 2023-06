ASI SELGEKS | Kuidas õigesti köögivilju harvendada ja rohida

Harvendamiseks on õige aeg, kui tõusmetel on ilmunud esimesed pärislehed. Võib harvendada ka varem, kuid see on pisikeste lehekeste tõttu ebamugav, sest neid on keeruline kätte saada. Veidi suuremaid taimi saab paremini sõrmede vahele haarata ja ühe kindla liigutusega teisi taimi segamata mullast välja tõmmata. Kui taimel on juba 4–5 pärislehte, peaks harvendustööd tehtud olema.