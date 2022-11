Rahvas ostab apteegist sütt kokku. Vaata, miks ja kas peaksid seda ka tegema!

Aktiivsöel on negatiivne elektrilaeng, mis tõmbab ligi positiivselt laetud molekule. Mürkidel ja gaasidel on positiivsed laengud, mistõttu aktiivsüsi tõmbab nad enda külge. Seega püüab aktiivsüsi kehas kinni mürgid. Inimkeha ei suuda aktiivsütt seedida ja see ka ei imendu organismi, nõnda viib too aine kõik mürgid kehast välja.