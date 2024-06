LUGEJA KÜSIB | Mis tillukesed putukad need on, kes kasvuhoonesse astudes valge pilvena õhku tõusevad?

Kui taime liigutades lendab laiali valge parv väikseid putukaid, võite kindel olla, et teie taimedel on end sisse seadnud kasvuhoonekarilased. Täiskasvanud kahjur on valgete tiibadega kuni 2 mm pikkune lendav putukas. Eestis tekitab ta peamist kahju katmikaladele ja toataimedele, kuid teda on täheldatud ka õues. Karilase toidulaud on küll rikkalik, kuid eelistused on temalgi. Kahjuri lemmikud köögiviljadest on tomat ja kurk.