Tuntud nõid-šamaan Heli Ayera Salfi soovitused, kuidas luua tervendava energiaga kodu

Lugu ilmus esmakordselt 2019. aastal. Nõia koduhoovis on kivilabürint, kristallide ja kujukestega nurgakesed ning püramiid, kus Heli Ayera teeb oma maagiatööd ja võtab inimesi vastu. Sügiseks kerkib hoovile veel nõiamaja. Heli Ayera ütleb, et nii nagu meie keha on hinge kodu, vajame me oma ruumi ja kohta, kuhu juuri maasse ajada. “Mu kodu on mu koht. Kodu annab kindlustunde,” kinnitab šamaan.