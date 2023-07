Kerged ja kiired suvised toidud grilljuustuga

Halloumi maitseb paremini just küpsetatult (praetult või grillitult) ja soojana, siis see on seest kreemjas ja pehme, aga väljast krõbe. Jahtudes hakkab juust hamba all n-ö kriuksuma. Sama kehtib ka eestimaiste grilljuustude kohta, nii et allolevates retseptides võib kasutada halloumi asemel kohalikku kraami.