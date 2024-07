Roosikasvataja soovitab roniroosidega taeva vallutamise asemel aia erinevaid pindu kaunistada

Minu roosiaed asub Jõgevamaal, kus roosid kasvavad äärmuslikes tingimustes: talvel külmas ja suvel lauspõuas. Talveks katan roose ainult põllumullaga. Sestap on roniroosid minu aias vähemuses – nad on jäänud alati looduse meelevalda ja see on andnud vastuse küsimusele nende talvekindluse kohta.