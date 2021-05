Murutraktorit tunnevad kõik juba aastaid, kuid nullpöörderaadiusega murutraktori mõiste vajab ehk veidi lähemat selgitust. Tegemist on võimeka abilisega, millel niidukterad asuvad kõhu all nagu muru­traktorilgi ja mida juhitakse juhtkangidega. Selline lahendus tõhustab aianurkade, puude ja põõsaste ümbruse ja muude raskesti ligipääsetavate kohtade niitmist. Just selle omaduse tõttu nimetataksegi seda nullpöörderaadiusega murutraktoriks.

Kes on nullpöörderaadiusega murutraktorit proovinud, kiidavad seda taevani.