Nutitelefonita taluperemees: veisepuuk (Facebook) on suur ajaröövel, aga töö teeb vabaks!

Saatuse tahtel on ta Ikla külas asuvas talus, mis on kuulunud nende suguvõsale tsaariajast alates, tõsisemalt rassinud juba 17. eluaastast peale. Esimese asjana ehitas Taavi paarkümmend aastat tagasi vanaema-vanaisa maja kõrvale suure maakividest sauna.

Peremees mainib, et ta on alati teadlikult kodu jaoks aega hoidnud. Sellepärast pole tal meiliaadressi ega nutitelefoni. Ka sporti ta ei tee, sest rassib pidevalt ja tõstab kive. Küll aga on ta suur taaskasutaja, eriti ehituses.