ARHIIVIST | Antti Kammiste: kui tal on midagi hinge peal, siis ta räägib sellest mulle ikka põhjalikult

Paari aasta eest kodulinna Haapsallu tagasi kolinud Kammiste vuntsis seal üles oma lapsepõlvekodu – aiaga majakese – ja tundis ühel hetkel, et nüüd on õige aeg kass majja tuua. Mõni aeg kulus selleks, et saada selgust, millist kassi ta tahab. “Siis võttis mu poeg Johann Mattias briti lühikarvalise kassi. Mõtlesin, et oi, kui ilus kass! Tahaks ka samasugust!” Paraku ei õnnestunud kuidagi sama tooni sinakat kiisut leida.