Võta vihmavesi majapidamises kasutusse! Keerukamaid ja lihtsamaid võtteid

Teada-tuntud vihmavee kogumise moodus on räästa alla pandud vihmaveetünn, kuhu vihmasaju ajal vett koguneb. Sealt saab ammutada tarbevett toa- ja õuelillede või peenramaa kastmiseks.

Seda moodust veidi täiendades võib vihmavett koguda paari-kolme meetri kõrgusele pandud paaki. Seal läheb see päikese käes kenasti soojaks ning avamaal või kasvuhoones saab peenraid kasta juba märksa tulemuslikumalt. Tasub muidugi jälgida, et vesi sellisesse paaki liiga kauaks seisma ei jääks, sest pikapeale võib see roiskuma minna.